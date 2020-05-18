İslamiyet'e hakaret cezasız kalmadı... Fırat Erez tutuklandı
Sosyal medyada İslam dinine hakaret içerikli paylaşımına gelen tepkiler sonra gözaltına alınan Fırat Erez tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fırat Erez'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sosyal medyadan İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunması sebebiyle gözaltına alınan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Erez, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Fırat Erez'in ağza alınmayacak ifadelerine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, halkı kin ve düşmanlığa teşvik ederek aşağılama suçunu işlediği gerekçesiyle emniyete çağrıda bulunmuştu.