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26 Ekim 2020 Pazartesi 21:29 | Son Güncelleme:

İslam dünyası Fransa'ya karşı tek ses oldu

İslam dünyası Fransa'ya karşı tek ses oldu

Fransa'da Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürler Müslüman ülkelerin sert tepkisine neden olurken Fransız ürünlerine boykot kampanyaları başladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından yapılan açıklamada, Fransa’ya İslam’ı hedef alan ayrımcı politikalarını gözden geçirme çağrısında bulunuldu.

Pakistan, Fransa’nın İslamabad Büyükelçisi’ni çağırarak açıklama istedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, “Müslümanlar ve tevhide inananlar, Fransa’nın inatçı ve akılsız liderlerini şiddetle kınıyor” ifadelerini kullandı.

TEPKİ SOKAĞA TAŞTI

Irak’ın başkenti Bağdat’da bir grup, üzerinde kırmızı çarpı işaretli Macron’un posterlerini taşıyan araç konvoyuyla tepki gösterisi düzenledi. Suriye ve Yemen’de düzenlenen protesto gösterilerinde ise “Hazreti Muhammed kırmızı çizgimizdir” yazılı pankartlar taşındı. Gösterilerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a ait posterler de ateşe verildi. Filistin’de düzenlenen gösterilerde protestocular Türk bayrağı taşıdı.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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