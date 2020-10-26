İslam dünyası Fransa'ya karşı tek ses oldu

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından yapılan açıklamada, Fransa’ya İslam’ı hedef alan ayrımcı politikalarını gözden geçirme çağrısında bulunuldu.

Pakistan, Fransa’nın İslamabad Büyükelçisi’ni çağırarak açıklama istedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, “Müslümanlar ve tevhide inananlar, Fransa’nın inatçı ve akılsız liderlerini şiddetle kınıyor” ifadelerini kullandı.

TEPKİ SOKAĞA TAŞTI



Irak’ın başkenti Bağdat’da bir grup, üzerinde kırmızı çarpı işaretli Macron’un posterlerini taşıyan araç konvoyuyla tepki gösterisi düzenledi. Suriye ve Yemen’de düzenlenen protesto gösterilerinde ise “Hazreti Muhammed kırmızı çizgimizdir” yazılı pankartlar taşındı. Gösterilerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a ait posterler de ateşe verildi. Filistin’de düzenlenen gösterilerde protestocular Türk bayrağı taşıdı.