İŞKUR üniversite öğrencilerine iş başvurusu ne zaman? birçok üniversite öğrenci tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İŞKUR yaz işi sosyal çalışma programıyla, yaz aylarında iş sahibi olmak isteyen öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak. Söz konusu çalışma programı sayesinde öğrenciler aynı zamanda sosyalleşme imkanı bulacak. Öğrencilere çalışacakları günler için emekliliğe etki eden sigortaları dâhil tüm sigorta primleri yatırılacak. Peki İŞKUR üniversite öğrencilerine iş başvurusu ne zaman? 2019 İŞKUR yaz işi başvuru şartları neler? diye merak edenler için yanıtları haberimizde..

İŞKUR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE İŞ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada İŞKUR yaz işi başvurularının 25 - 28 Haziran tarihleri arasında alınacağını söyledi. Buna göre başvurular bugün başlıyor. Başvuruların alınması sonrası 5 Temmuz 2019 günü çalışacak öğrenciler elektronik ortamda kura ile belirlenecek. 8 Temmuz günü işbaşı yapılacak. Öğrenciler 30 Eylül 2019 tarihine kadar çalışacak.

ÖĞRENCİLER HANGİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK?

-Doğanın korunması.

-Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması.

-Kütüphanelerin bakımı ve düzeni.

-Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

-Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Ancak katılamayacağı belirtilen eğitim düzeylerinin yanısıra kişinin aktif bir lisans veya önlisans kaydının olması durumunda programlara katılım mümkündür.

-Vakıf veya devlet fark etmeksizin bütün üniversite öğrencileri başvurabilir.

-Okulu uzatanlar da başvuru yapabilir.

-AÖF öğrencileri de başvuru yapabilir.

-Öğrenciler farklı şehirlere başvuru yapabilir.

-Çalışma sırasında öğrenciler burs ve kredilerini almaya devam eder. Burs ve kredi kesilmez.

KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

- Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılamaz.

- 18 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri katılamaz.

- Başka bir işte çalışan, staj yapan ve herhangi bir işyerinden kısa vadeli sigortalılık kollarından sigortalılığı bildirilen öğrenciler katılamaz.

- Öğrencilik kaydı aktif olmayan öğrenciler katılamaz.

- Bahar dönemi dersleri bitmeyen öğrenciler katılamaz.

- Yaz döneminde ders alan öğrenciler katılamaz.