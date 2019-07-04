İŞKUR Sosyal Çalışma Programı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 25-28 Haziran'da gerçekleştirilen İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuruların ardından öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Yapılan açıklama ile birlikte çalışacak öğrencilerin kura ile belirleneceği öğrencilere duyuruldu. Peki İŞKUR Sosyal Çalışma programı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İŞKUR SÇP sonuçları son dakika açıklandı mı? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı sonuçları başvuruları 28 Haziran’da bitti. SÇP başvuruların bitmesiyle beraber başvuru sonuçlarının da ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Başvuruların alınmasının ardından 5 Temmuz 2019 günü çalışacak öğrenciler elektronik ortamda kura ile belirlenecek. Sonuçlar açıklandığında sitemizde açıklanacak.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

SÇP'lerin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenleneceğini aktaran Bakan Selçuk, program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını belirtti.

Bakan Selçuk 'Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Sosyal Çalışma Programları ile asıl maksadımız üniversite öğrencisi gençlerimizin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmaktır. Bu programla öğrencilerimiz toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinmiş olacaklar' dedi.

Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39 gün, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılabileceğini ifade eden Selçuk, "Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında Sosyal Çalışma Programlarını düzenleyeceğiz." dedi.

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Öğrencilerin Sosyal Çalışma Programına başvuru yapabilmeleri için aktif olarak öğrenci olmaları gereklidir. Yani şu an Üniversitelerin 1,2,3,ve 4. sınıflarında öğrencilikleri devam edenler ve uzaktan eğitim alanlar SÇP'ye katılabilir. Fakat Açık öğretim yükseklisans ve Doktora öğrencileri Sosyal Çalışma Programın'dan yararlanamaz.

SÇP 'ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olması gerekiyor. Başvuru yapacak öğrencilerin dönem sonu genel akademik ortalaması 4'lük sisteme göre 2'nin, 100'lük sisteme göre ise 53.33 ün altında olmaması şart.

Sosyal Çalışma Programı'na başvurduğu tarihte kişinin kuruma kayıtlı olması ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada, çalışıyor kaydı olmamasını gerekiyor. Sosyal Çalışma Programı uygulama süresi içerisinde, dersleri devam eden veya zorunlu staj yapmakta olan kişiler programdan yararlanamaz. üniversitelerin yaz uygulama programlarından ders alan öğrencilere SÇP'den başvuru yapamaz.

OKULLARIN BULUNDUĞU İLDE ÇALIŞACAKLAR

Gençler programa üniversiteyi okudukları illerde katılacak. Sigortaları 18-25 yaş arasında başlayacak. Yine bulundukları illerde öğrencilerle ilgili açılacak kurslarda eğitmenlik yapmaları sağlanacak.

Her yıl 100 bin genç sosyal çalışma programına dâhil edilerek toplumsal konularda farkındalık yaratılacak. Gençler, çocuk evleri, huzur evleri, belediyelerin sosyal donatı alanları, halk evleri kampları, bilge evlerinde çalışabilecek.

Yine orman müdürlüklerinin fidan dikim işleri, tarım müdürlüklerinin organik tarım, yerel tohum gibi ihtiyaç duyulan alanları belirlenecek.

BURSLAR KESİLECEK Mİ?

Program dolayısıyla katılımcıların KYK bursları/öğrenim kredileri kesilmez. Ancak diğer kurumlardan alınan burslarla ilgili olarak ilgili kurumla görüşülmesi gerekmektedir.