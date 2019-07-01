İŞKUR SÇP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 İŞKUR SÇP sonuçları merak edilen konular arasında ilk sıralarda bulunuyor. Sosyal Çalışma Programı başvuruları 28 Haziran'da bitti. Sosyal Çalışma Programlarının, gençleri geleceğe hazırlamayı hedefleyen yeni aktif işgücü piyasası araçlarından birisi olacağını belirten Bakan Selçuk, "Bu program sayesinde gençlerimiz yaz tatillerini, sosyal sorumluluk bilinçlerini artırıp verimli bir şekilde değerlendirecekler. Ayrıca cep harçlıklarını çıkaracaklar ve emekliliklerine sayılacak sigortalılıkları yapılacak" demişti. Öğrenciler şimdi de İŞKUR SÇP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 İŞKUR Sosyal Çalışma Programı sonuçları araştırmaya başladı. İşte 2019 İŞKUR SÇP sonuçlarına ilişkin bilgiler..

İŞKUR SÇP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR SÇP başvuruları 28 Haziran’da tamamlandı. SÇP başvuruların bitmesiyle beraber başvuru sonuçlarının da ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Başvuruların alınmasının ardından 5 Temmuz 2019 günü çalışacak öğrenciler elektronik ortamda kura ile belirlenecek.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

SÇP'lerin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenleneceğini aktaran Bakan Selçuk, program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını belirtti.

Bakan Selçuk 'Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Sosyal Çalışma Programları ile asıl maksadımız üniversite öğrencisi gençlerimizin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmaktır. Bu programla öğrencilerimiz toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinmiş olacaklar' dedi.

Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39 gün, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılabileceğini ifade eden Selçuk, "Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında Sosyal Çalışma Programlarını düzenleyeceğiz." dedi.

BURSLAR KESİLECEK Mİ?

Program dolayısıyla katılımcıların KYK bursları/öğrenim kredileri kesilmez. Ancak diğer kurumlardan alınan burslarla ilgili olarak ilgili kurumla görüşülmesi gerekmektedir.