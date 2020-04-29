İŞKUR iban kayıt nasıl ve nereden yapılır? E-devlet iban güncelleme ekranı burada

İŞKUR e-devlet iban güncelleme ekranı yoğun ilgi görüyor. İŞKUR'dan alınan işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği gibi ödemelerin yapılabilmesi için kişinin iban bilgilerini güncellemiş veya kaydetmiş olması gerekiyor. IBAN bilgilerinri kaydetmek ve güncellemek isteyenler "İŞKUR iban kayıt nasıl ve nereden yapılır?" sorusunun yanıtını araştırıyor. E-devlet iban güncelleme ekranı haberimiz içerisinde yer alıyor.

İŞKUR İBAN NUMARASI NASIL KAYDEDİLİR?

İŞKUR'un e-şube sayfası olan https://esube.iskur.gov.tr/ adresine giriş yapıldıktan sonra karşınıza çıkan "IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız." sekmesine tıklayın. Akabinde karşınıza çıkan ekranda bilgilendirmeler ve en altta ise IBAN kutusu yer alıyor. Beyan bilgilendirmelerini okuyup "Yukarıdaki metni okudum kabul ettim." onay kutusunu işaretledikten sonra IBAN bilgilerinizi kaydedebilirsiniz.

İŞKUR E-DEVLET IBAN KAYIT VE GÜNCELLEME EKRANI

BEYAN

"Kendinize ait IBAN numarasını hatasız kayıt etmeniz halinde, ödemeniz bu hesaba EFT veya havale edilmek suretiyle yapılacaktır.

IBAN numarasının girilmediği durumlarda ödemeler; PttBank, Banka gişelerinden veya SMS ile ATM'lerden yapılacaktır.

Kimlik bilgileriniz ile IBAN numaranızın uyuşmadığı durumlarda ödemeniz PTT şubelerinden yapılabilecektir.

IBAN numarasının başkasına ait olması veya hatalı girilmesi halinde adınıza yapılan EFT karşı bankaca 10 iş gün içerisinde kuruma geri iade edilecektir, buna bağlı olarak Ödemeniz kuruma bildirim süresinden 2 iş günü sonra PttBank, Banka gişelerinden veya SMS ile ATM'lerden yapılacaktır.

Sisteme kayıtlı iletişim bilgilerini doğruluğunu beyan eder, bütün bildirimlerin şahsıma yapılmış olduğunu kabul ederim.

Yukarıdaki metni okudum kabul ettim."

DUYURU

IBAN ekranına Girdiğiniz IBAN'a ait Bankamatik Kartınız yok ise ödeme gününden önce Bankanızdan kartınızı temin ediniz ki ödeme günü gişelere gitmek zorunda kalmayınız.

IBAN 26 karakterden oluşmalıdır. IBAN 'TR' ile başlar ve sayılarla devam eder. Boşluk içermez. IBAN kaydetmek için aşağıdaki kutuyu doldurunuz ve 'IBAN Kaydet' düğmesine basınız. IBAN silmek için 'IBAN Sil' düğmesine basınız. Kayıtlı IBAN'ınız silinir.