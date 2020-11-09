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09 Kasım 2020 Pazartesi 17:36 | Son Güncelleme:

İSKİ, suya yüzde 25 zam talebinde bulundu

İSKİ, suya yüzde 25 zam talebinde bulundu
AA

İSKİ Genel Müdürlüğü, 2021 yılı su satış tarifeleri teklifinde, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere suya konutta yüzde 25 zam talebinde bulundu.

İSKİ, 2021 yılı su satış tarifeleri teklifinde, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere suya ortalama yüzde 25 zam talep etti.

AA'da yer alan habere göre, İSKİ'nin hazırladığı 2021 Analitik Bütçe Tasarısı Tarife Tekliflerine göre bu yıl 7 milyar 776 milyon 456 bin lira olan bütçe, 2021 yılı için 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak belirlendi.

2021 yılı su satış tarifeleri tekliflerinde ise, 0-15 metreküpe kadar olan (Konut 1. kademe) su kullanımı için uygulanan 4,50 liralık tarife yüzde 25 artışla 5,63 lira, 16 metreküp ve üzeri olan (Konut 2. kademe) kullanımda 6,76 lira olan tarife ise yine yüzde 25 artışla 8,45 lira olarak düzenlendi.

İş yerleri için uygulanan 12,10 liralık tarife ise 1 Ocak 2020'den itibaren 15,13 lira olarak belirlendi.

Bütçe tasarısında 2021 yılı bütçe giderleri 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak hesaplanırken 2021 bütçe gelirleri tahmini ise 7 milyar 354 milyon 500 bin TL olarak belirtildi.

Teklifin çarşamba günü yapılacak İSKİ Genel Kurulu Toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

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