İSKİ ihalesinde 'afet' pazarlığı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir ihaleyi daha 21B maddesini bahane ederek pazarlık usulü gerçekleştirdi. 19 Ağustos’ta “Asya Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi” başlığıyla yapılan ihale duyurusunda “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” gerekçeleri sunuldu. İhaleye sadece 2 firma katıldı.

REKABET KOŞULU YOK

İhalenin yaklaşık maliyeti 29 milyon 537 bin olarak belirlendi. 5 firmanın EKAP üzerinden dosya aldığı ihale 10 gün gibi kısa süre sonra pazarlık usulü yapıldı. 29 Ağustos’ta yapılan ihaleyi Remonhdis Su ve Atık Su Teknolojileri A.Ş. kazandı. Açık ihale yapılmadığı için rekabet koşullarının oluşmadığı ihale 600 bin liralık bir kırımla 28 milyon 946 bin liraya sonuçlandı.

İLK İHALE CHP’Lİ ŞİRKETE

İSKİ’den yaklaşık 29 milyon liralık ihale kazanan firmanın internet sitesindeki ‘Referanslarımız’ bölümünde çok sayıda CHP’li belediyenin olması ve kamudan bugüne kadar 37 ihale alması dikkat çekti. Bu ihalelerin çoğu ise Muğla, Eskişehir, Bodrum ile Fethiye, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyelerinden.

AÇIK İHALEYİ İPTAL ETMİŞTİ

AKŞAM’ın 8 Eylül 2019 tarihinde “İSKİ’de ‘Sudan’ ihale’ başlığıyla kamuoyuna duyurduğu ihale için Temmuz’da duyuru yapıldı. İmamoğlu ise göreve gelir gelmez ihalenin iptal edilmesini istedi. Kısa süre sonra pazarlık usulü ihale yapıldı. AK Partili İBB’de İSKİ yönetimi, 2 yıllığına yaptığı araç kiralamada 34 milyon 267 bin 50 TL, CHP’li İmamoğlu ise 5 aylığına 16 milyon 709 bin 550 TL ‘ye imza attı.