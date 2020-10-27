27 Ekim 2020 Salı 11:56 | Son Güncelleme:
İskenderun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
DHA
Son Dakika Haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
DHA'da yer alan haberde ilçeye bağlı Karayılan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 30 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.