İskenderun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

DHA'da yer alan haberde ilçeye bağlı Karayılan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 30 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.