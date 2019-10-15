Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9219
  • 6,5295
  • 284.384
  • 95132
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İşkenceci baba olayında yeni gelişme! Haluk Levent açıkladı

İşkenceci baba olayında yeni gelişme! Haluk Levent açıkladı

İşkenceci baba olayında yeni gelişme! Haluk Levent açıkladı

Babasından gördüğü şiddet videosunun sosyal medyada yayılması ile bütün Türkiye'nin konuştuğu Tuğba ile yeni bir gelişme yaşandı. Tuğba'nın annesini dövdüğü için babasından dayak yediği iddia edilmişti. Olayın takipçisi olacağını söyleyen Haluk Levent Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Annesini dövdüğü iddiası ile aynı gün sosyal medyada Tuğba'nın paylaşılan bir fotoğrafı genç kızın akıl sağlığı ile yorumlar yapılmasına neden olmuştu. Tuğba'nın 17 yaşındaki erkek kardeşi de ablası hakkında akıl karıştırıcı ifadeler kullanmıştı.

Aynı güne denk gelen bu olaylardan sonra, Tuğba ve annesinin daha rahat koşullarda yaşaması için destek olan Haluk Levent, konuyu araştıracağını ve bilgilerini takipçileri ile paylaşacağını dile getirmişti.

Ünlü sanatçı merak edilen konu hakkıda Twitter'dan açıklama yaptı:

Geçtiğimiz pazartesi günü Tuğba’nın 17 yaşındaki erkek kardeşi ile bir araya geleceğini belirten Levent tweetlerinde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Babası tarafından işkence edilen Tuğba ile ilgili tweetleriniz var. İddialar var. İnceleyeceğiz. Kızımızda da hatalar olabilir. Hiç ama hiç bir şey bir babanın kızına o şekilde davranmasını meşru kılmaz kılamaz. Şiddeti ‘demek ki bir suç işlemiş’ e getirmek şiddete onay vermektir!

"Kaldı ki biz üstümüze düşeni yaptık. Evine gidip baktık. Hasta anneyi gördük. Emin olun değil yaşanacak 5 dakika durulacak ev değildi. Normalde de biz Ahbap'lar destek oluyoruz zaten böyle durumlarda. Ev bulduk dayadık döşedik ve bugün evinde Tuğba ve annesi.

"Diyelim ki Tuğba komplo kurdu. Ve birçok sorun var. Emin olun araştırıp öğrenip sizinle paylaşırız. Ama bazılarınızın yazdığı gibi 'tuttuğunuz evden çıksınlar' gibi bir söylem vicdansızlıktır. Ne yapalım Tuğba yanlış yapmışsa annesiyle sokağa mı atalım? Biraz sabır arkadaşlar!

"Ve az önce Tuğba'nın kardeşi Sedat ile görüştüm. Uzun uzun konuştuk telefonda. Pazartesi de yanıma gelecek. O da çaresiz, evsiz, yalnız… 'Ben babamı savunmuyorum' dedi. 'Ama bilmeniz gereken şeyler de var' dedi kısaca. Dediğim gibi sabredin araştıralım. Sizleri bilgilendireceğim.”

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
Ünlü oyuncu mahkemeye koştu... 'Bana şiddet uyguluyor!'
Sağlık sorunları yaşayan Meryem Uzerli'nin son hali dikkat çekti
Ehliyetine el konulan Seda Sayan'dan şaşırtan açıklama
Alişan jestiyle eşi Buse Varol'u bir kez daha mest etti
<p>Türkiye´nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve

SMO Askerleri Tel Abyad´da Mutluluklarını Çocuklarla Paylaştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çok sayıda silah ele geçirildi... İlçeden son fotoğraflar geldi