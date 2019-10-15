İşkenceci baba olayında yeni gelişme! Haluk Levent açıkladı

Annesini dövdüğü iddiası ile aynı gün sosyal medyada Tuğba'nın paylaşılan bir fotoğrafı genç kızın akıl sağlığı ile yorumlar yapılmasına neden olmuştu. Tuğba'nın 17 yaşındaki erkek kardeşi de ablası hakkında akıl karıştırıcı ifadeler kullanmıştı.

Aynı güne denk gelen bu olaylardan sonra, Tuğba ve annesinin daha rahat koşullarda yaşaması için destek olan Haluk Levent, konuyu araştıracağını ve bilgilerini takipçileri ile paylaşacağını dile getirmişti.

Ünlü sanatçı merak edilen konu hakkıda Twitter'dan açıklama yaptı:

Geçtiğimiz pazartesi günü Tuğba’nın 17 yaşındaki erkek kardeşi ile bir araya geleceğini belirten Levent tweetlerinde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Babası tarafından işkence edilen Tuğba ile ilgili tweetleriniz var. İddialar var. İnceleyeceğiz. Kızımızda da hatalar olabilir. Hiç ama hiç bir şey bir babanın kızına o şekilde davranmasını meşru kılmaz kılamaz. Şiddeti ‘demek ki bir suç işlemiş’ e getirmek şiddete onay vermektir!

"Kaldı ki biz üstümüze düşeni yaptık. Evine gidip baktık. Hasta anneyi gördük. Emin olun değil yaşanacak 5 dakika durulacak ev değildi. Normalde de biz Ahbap'lar destek oluyoruz zaten böyle durumlarda. Ev bulduk dayadık döşedik ve bugün evinde Tuğba ve annesi.

"Diyelim ki Tuğba komplo kurdu. Ve birçok sorun var. Emin olun araştırıp öğrenip sizinle paylaşırız. Ama bazılarınızın yazdığı gibi 'tuttuğunuz evden çıksınlar' gibi bir söylem vicdansızlıktır. Ne yapalım Tuğba yanlış yapmışsa annesiyle sokağa mı atalım? Biraz sabır arkadaşlar!

"Ve az önce Tuğba'nın kardeşi Sedat ile görüştüm. Uzun uzun konuştuk telefonda. Pazartesi de yanıma gelecek. O da çaresiz, evsiz, yalnız… 'Ben babamı savunmuyorum' dedi. 'Ama bilmeniz gereken şeyler de var' dedi kısaca. Dediğim gibi sabredin araştıralım. Sizleri bilgilendireceğim.”