İsimsiz S-400 tehdidi! ABD'li üst düzey yetkili haddini aştı

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili “Türkiye çözüm için S-400’leri geri vermesi ya da bir şekilde bundan kurtulması gerektiğini biliyor” dedi. ABD’li yetkili yaptırımların hala olasılık dahilinde olduğunu öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkili gazetecilere verilen brifing sırasında Türkiye'yle S-400 krizine ilişkin soruları yanıtladı.



13 Kasım’da Beyaz Saray’da Başkan Erdoğan’ı ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump görüşmeyi “mükemmel” diye nitelemişti.



Görüşmenin ardından, S-400 savunma sisteminin F-35 savaş uçakları için tehlike oluşturup oluşturmadığının incelenmesi için bir mekanizma oluşturulmuştu.



ABD’li üst düzey yetkili, “Türkiye’nin masaya dönme olanağı var. Sorunun çözülmesi için S-400’leri ya imha etmeleri ya geri göndermeleri ya da bir şekilde onlardan kurtulmaları gerektiğini biliyorlar” diye konuştu.

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmede Türkiye'nin ABD üretimi Patriot sistemleri satın alması da gündeme gelmişti.

Beyaz Saray’daki basın toplantısında konunun diplomasiyle çözülebileceğini vurgulayan Başkan Erdoğan Türkiye dönüşünde yaptığı açıklamada Trump’a Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmeyeceğini söylediğini belirtmişti.

Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkili, Başkan Erdoğan’ın bu sözlerinin sorulması üzerine, “Erdoğan’ın açıklamasını biliyorum. Türkiye çözüm konusunda yol alma seçeneği olduğunu, bu seçeneğin de S-400’lerden kurtulmak olduğunu biliyor” dedi.

HADDİNİ AŞAN YAPTIRIM TEHDİDİ

CAATSA kapsamında yaptırım ihtimalinin hala geçerli olduğunu öne süren üst düzey yetkili, “CAATSA yaptırımları konusunda mutlak bir takvim yok” dedi. ABD’li yetkili, Çin’e Rusya’dan savaş uçağı satın alması sebebiyle aynı yasa kapsamında yaptırım uygulanmasının dokuz ay sürdüğünü hatırlattı.