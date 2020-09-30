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  • "Işıkları yaktık"... Kanuni sondaj gemisi göreve hazırlanıyor
30 Eylül 2020 Çarşamba 21:27 | Son Güncelleme:

"Işıkları yaktık"... Kanuni sondaj gemisi göreve hazırlanıyor

"Işıkları yaktık"... Kanuni sondaj gemisi göreve hazırlanıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) yapılan açıklamaya göre, Kanuni sondaj gemisinin göreve hazırlandığı bildirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, Kanuni sondaj gemisinin göreve hazırlandığı bildirildi.

Mersin'in Taşucu limanında bulunan geminin fotoğrafının paylaşıldığı gönderide, "Işıkları Yaktık!" notuna yer verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kanuni sondaj gemisine ilişkin bilgiler verdi.

Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

"Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni."
<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Süperstar Ajda Pekkan

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