30 Eylül 2020 Çarşamba 21:27 | Son Güncelleme:
"Işıkları yaktık"... Kanuni sondaj gemisi göreve hazırlanıyor
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) yapılan açıklamaya göre, Kanuni sondaj gemisinin göreve hazırlandığı bildirildi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, Kanuni sondaj gemisinin göreve hazırlandığı bildirildi.
Mersin'in Taşucu limanında bulunan geminin fotoğrafının paylaşıldığı gönderide, "Işıkları Yaktık!" notuna yer verildi.
Işıkları Yaktık!— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) September 30, 2020
Mersin/Taşucu ��
30.09.2020/19:00
Kanuni sondaj gemisi göreve hazırlanıyor! ��#TürkiyePetrolleri #TPAO #Türkiye #KanuniSondajGemisi #MilliEnerji pic.twitter.com/kDTUG0YZlO
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kanuni sondaj gemisine ilişkin bilgiler verdi.
Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:
"Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni."