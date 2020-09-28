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28 Eylül 2020 Pazartesi 17:46 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan'ın iki gün önce başlattığı saldırılar sonucunda 2 okul öğrencisi şehit oldu

İşgalci Ermenistan'ın iki gün önce başlattığı saldırılar sonucunda 2 okul öğrencisi şehit oldu
DHA

İşgalci Ermenistan'ın iki gün önce sabah saatlerinde başlattığı saldırılar sonucunda Naftalan'da yaşayan Fidan ve Şehriyar adlı iki genç çocuk şehit oldu.

İşgalci Ermenistan'ın iki gün önce Azerbaycan'da sivillere yönelik başlattığı saldırılarda Naftalan’da yaşayan Fidan ve Şehriyar adlı iki genç çocuk şehit oldu.

DHA'da yer alan haberde, Naftalan ilçesine bağlı Kaşaltı Köyü’nde tamamı aynı aileden 5 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı. Bölgede yerleşim yerlerinin altyapısı ciddi zarar görürken, 9’uncu sınıfa giden Fidan Kurbanova ile 7’nci sınıfa giden Şehriyar Kurbanov şehit oldu.

AZERBAYCAN ORDUSU SİVİLLERİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR

Azerbaycan toprağı Karabağ’ı tamamen ele geçirmek için saldırılara başlayan Ermenistan, dün sabah askeri mevziler ve sivillerin yaşadığı köyleri ve kentleri bombaladı. Bölgede yaşayan sivlleri korumak için hemen karşılık veren Azerbaycan askeri ağır makinalı tüfeklerle Ermenistan mevzilerine ağır darbe vurmaya devam etti.

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