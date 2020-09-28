İşgalci Ermenistan'ın iki gün önce başlattığı saldırılar sonucunda 2 okul öğrencisi şehit oldu

İşgalci Ermenistan'ın iki gün önce Azerbaycan'da sivillere yönelik başlattığı saldırılarda Naftalan’da yaşayan Fidan ve Şehriyar adlı iki genç çocuk şehit oldu.

DHA'da yer alan haberde, Naftalan ilçesine bağlı Kaşaltı Köyü’nde tamamı aynı aileden 5 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı. Bölgede yerleşim yerlerinin altyapısı ciddi zarar görürken, 9’uncu sınıfa giden Fidan Kurbanova ile 7’nci sınıfa giden Şehriyar Kurbanov şehit oldu.

AZERBAYCAN ORDUSU SİVİLLERİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR