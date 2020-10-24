24 Ekim 2020 Cumartesi 11:11 | Son Güncelleme:
İşgalci Ermenistan'ın füze saldırısında 13 ve 16 yaşındaki iki Azerbaycanlı hayatını kaybetti
AA
İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine düzenlediği füze saldırılarında 13 ve 16 yaşındaki iki sivil hayatını kaybetti.
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine düzenlediği füze saldırılarında 13 ve 16 yaşındaki iki sivil hayatını kaybetti.
AA'nın Azerbaycan Başsavcılığı'na dayandırdığı haberde, Ermenistan ordusunun Goranboy ve Terter illerine top ve füzelerle saldırı düzenlediği bildirildi.
Açıklamada, Terter ilinin Kebirli köyünde bir eve füze isabet etmesi sonucu Orhan İsmayılzade'nin (16) yaşamını yitirdiği bildirildi.
Goranboy ilinin Tapkarakoyunlu köyünde de top mermilerinin isabet etmesi sonucu 2 evin zarar gördüğü kaydedildi.
Ermenistan'ın 17 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füze saldırısında enkaz altından sağ kurtarılan 13 yaşındaki Artur Mayakov'un da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtildi.