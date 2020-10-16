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16 Ekim 2020 Cuma 13:08 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'deki Ordubad iline roketli saldırı

İşgalci Ermenistan'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'deki Ordubad iline roketli saldırı

Son Dakika Haberleri.. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediğini duyurdu.

AA'da yer alan habere göre Ermenistan’ın Karabağ’da işgal ettiği Gubadlı bölgesinden dün sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediği belirtildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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