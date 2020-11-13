İşgalci Ermenistan'da flaş istifa: Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hovhannisyan görevi bıraktı

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan istifa ettiğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre, Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlar hakkında günlük bilgi veren Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, bilgilendirme alanındaki görevini bıraktığını belirtti.

Hovhannisyan, Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Bu savaş sırasında savaşımı dördüncü alan olan bilgi alanında yürüttüm. Nasıl yaptığım, zaman ve profesyonel araştırmacılar tarafından değerlendirilecektir” diye belirtti.

“KAZANACAĞIMIZA İNANIYORDUM”

Hovhannisyan şöyle devam etti :

“Kazanacağımızdan emindim, bu güven yoldaşlarımın savaş alanında verdiği mücadeleden kaynaklanıyordu. 9 Kasım itibariyle bu görevi bıraktım” ifadelerini kullandı.