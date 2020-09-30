İşgalci Ermenistan'a sahip çıkan Macron yine Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekten rahatsız olan Macron Ankara'nın açıklamalarının "tehlikeli" olduğunu savundu.

"ERMENİSTAN İÇİN ENDİŞELİYİZ"

Türkiye'nin açıklamalarının Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı geri almasını "meşru gösterir nitelikte" olduğunu söyleyen Macron "Ermenistan'a yönelik büyük endişe içindeyiz." diye konuştu.

"TÜRKİYE MÜDAHİL DEĞİL" İTİRAFI

Macron, Türkiye'nin çatışmalara doğrudan müdahil olduğu iddialarına ilişkin de konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı, 'doğrudan Türk müdahalesine dair şu aşamada bir kanıt olmadığını' söyledi.