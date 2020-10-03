03 Ekim 2020 Cumartesi 22:42 | Son Güncelleme:
İşgalci Ermenistan'a ağır darbe... İşte Azerbaycan ordusunun kurtardığı bölgeler
AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 7 köyün daha işgalci Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Kurtarılan bölgelerde kaçan işgalci Ermeni askerlerinin geride bıraktığı mühimmat görüntülendi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
Aliyev, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Bugün Azerbaycan ordusu Terter ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini kurtarmıştır."
İlham Aliyev daha önce de Madagiz yerleşim biriminin kurtarıldığını bildirmişti.
Öte yandan kurtarılan bölgelerde kaçan işgalci Ermeni askerlerinin geride bıraktığı mühimmat görüntülendi.