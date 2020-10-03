  • $7,7612
  • 9,0991
  • 473.869
  • 1145.03
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • İşgalci Ermenistan'a ağır darbe... İşte Azerbaycan ordusunun kurtardığı bölgeler
03 Ekim 2020 Cumartesi 22:42 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan'a ağır darbe... İşte Azerbaycan ordusunun kurtardığı bölgeler

AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 7 köyün daha işgalci Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Kurtarılan bölgelerde kaçan işgalci Ermeni askerlerinin geride bıraktığı mühimmat görüntülendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Bugün Azerbaycan ordusu Terter ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini kurtarmıştır."

İlham Aliyev daha önce de Madagiz yerleşim biriminin kurtarıldığını bildirmişti.

Öte yandan kurtarılan bölgelerde kaçan işgalci Ermeni askerlerinin geride bıraktığı mühimmat görüntülendi.

<p>Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı twitter'dan ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER L

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: TEBER Lazer Güdümlü Kiti hedefi tam isabet ile vurdu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Okullarda korona virüs vakasına rastlanırsa ne olacak?

Kırklareli'nde sahilde toplanan çöplerle tatilcilere esprili tepki

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.