İşgalci Ermenistan yeniden Gence'ye saldırıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, işgalci Ermenistan Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye yeniden saldırmaya başladı.

TRT Haber'de yer alan habere göre işgalci Ermeni güçleri sivil insanlara saldırılarını sürdürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı duyurdu. Hacıyev, "Ermeni silahlı kuvvetleri Gence, Barda, Beylagan ve Azerbaycan'ın diğer bazı şehirlerinde yoğun nüfuslu sivil bölgelere füzeler ve roketlerle saldırıyor. Barbarlık ve vandalizm. Ermenistan'ın siyasi-askeri liderliğinin zayıflık ve paniğinin işareti" paylaşımını yaptı.

Ermenistan'ın Gence'ye dünkü saldırılarında 1 sivil hayatını kaybetti, 32 sivil yaralandı.

HEM SALDIRIYOR HEM YALANLIYORLAR

İşgalci Ermenistan'ın, Gence'de bulunan askeri bir tesisi vurduğuna ilişkin iddialara Azerbaycan Savunma Bakanlığından yalanlama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan tarafından yapılan, Gence kentinde askeri bir tesisin vurulduğuna ilişkin bilgiler yanlış ve kışkırtıcıdır. Saldırı sonucu siviller, sivil altyapı ve tarihi antik binalar hasar gördü" denildi.