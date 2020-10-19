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19 Ekim 2020 Pazartesi 14:57 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan, Terter'deki pamuk fabrikasını vurdu

İşgalci Ermenistan, Terter'deki pamuk fabrikasını vurdu
DHA

Son Dakika Haberleri.. İşgalci Ermenistan, sivillere yönelik saldırılara devam ederek Terter'deki pamuk fabrikasını vurdu.

İşgalci Ermenistan, sivillere yönelik saldırılara devam ederek Terter'deki pamuk fabrikasını vurdu. 

DHA'da yer alan haberde Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. 

İTFAİYE EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi.

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