06 Ekim 2020 Salı 17:43 | Son Güncelleme:
İşgalci Ermenistan saflarında savaşan PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı: Onlardaki SİHA'lar nokta atışı yapıyor dikkatli olun
AA
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Karabağ'da işgalci Ermenistan saflarında savaşmaya gelen PKK bağlantılı teröristlerin telsiz konuşmalarını yayınladı. Telsiz konuşmalarında teröristlerin, "Onlardaki SİHA'lar nokta atışı yapıyor dikkatli olun." dediği duyuldu.
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Karabağ'daki çatışmalarda işgalci Ermenistan saflarında savaşan PKK/YPG bağlantılı teröristlerin telsiz konuşmalarını paylaştı.
AA'da yer alan habere göre, işgalci Ermenistan saflarında savaşan PKK bağlantılı teröristlerin telsiz konuşmalarında, işgalci Ermenistan tarafında çok sayıda zaiyat yaşandığı sözleri yer aldı.
Telsiz konuşmalarında ayrıca Karabağ’da Türk askerlerinin bulunmadığı ve Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) etkili olduğu söyleniyor.