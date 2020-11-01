01 Kasım 2020 Pazar 13:47 | Son Güncelleme:
İşgalci Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı son dakika açıklamasında, "Kahraman Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı son dakika açıklamasında, "Kahraman Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu" dedi.