İşgal yanlısı Ermeni eylemciler Türk vatandaşlara sopa, balta ve bıçaklarla saldırdılar: Türk babanın hayatı tehlikede

Fransa'nın Lyon şehrinde otobanı kapatan işgal yanlısı Ermeniler, işe gitmek isterken kendilerine tepki gösteren bir grup Türk vatandaşına saldırdı.

TÜRK BABANIN HAYATI TEHLİKEDE

İşgal yanlısı Ermeni eylemciler işe giden baba ve 2 oğluna sopa, balta ve bıçaklarla saldırması sonucu babanın hayati tehlikesinin bulunduğu çocuklarının ise kafalarına aldığı darbelerle yaralandığı öğrenildi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, 300-400 Ermeni protestocu A7 otoyolunu her iki yönden ulaşıma kapattı.

Sabah saatlerinde Lyon ve Marseille yönlerine doğru trafik sıkışıklığı başladı.

Trafikte kalanlarla protestocular arasında tansiyon yükselirken, Ermenistan yanlısı protestocular, işe gitmek isterken kendilerine tepki gösteren bir grup Türk vatandaşına saldırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sırtlarında Ermenistan bayrağı taşıyan protestocu grubun ellerindeki sopalarla iki kişiyi aralarına alarak dövmesi yer alıyor.

Göstericilerin otoyolu terk etmesinin ardından trafik açıldı.