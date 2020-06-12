İşe dönüş iki aşamada olmalı

Bilim insanları herkesin aynı anda işe dönmesinin büyük bir risk taşıdığını ve ikinci virüs dalgasını ortaya çıkarabileceğini söyledi. İşe dönüş iki aşamalı stratejisinin toplumdaki hastalığa karşı riskli durumda olanları koruyacağı ve hastanelerdeki ani doluluğa karşı önlem olabileceği düşünülüyor. Çalışmanın başyazarı Thom Rawson, kademeli işe dönüşle binlerce kişinini hayatının kurtarılabileceğini ve ekonominin korunabileceğini bildirdi.

RİSKLİ OLANLAR KORUNACAK



Araştırma ekibi, hastalanma olasılığı daha düşük olan gençlerin işe geri dönmelerini önerdi. Buna göre, hastalığa karşı daha savunmasız durumda olan büyükler ve kronik hastalar ise 4 ay sonra işe başlamalı. Uzmanlar İngiltere’de 6 hafta sonra ikinci virüs dalgası bekliyor.