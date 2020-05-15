İşçi servisleri balık istifi! Pandemide tarım işçisi tehlikesi

SONER KAN / BÜLENT ŞANLIKAN



Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, tarımda hasat döneminin başlamasıyla servis araçlarını mercek altına aldı. Şüphe üzerine D-400 Karayolu’nda bir servis aracı durduruldu. Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında 14 kişilik araçta sosyal mesafenin korunması kuralına göre 7 kişi olması gerekirken, 35 tarım işçisi çıktı.

ŞOFÖRE 44 BİN 452 LİRA CEZA



Servis sürücüsüne 44 bin 452 lira, araca yolcu olarak binen işçilere de sosyal mesafeyi ihlalden her birine 789’ar lira ceza kesildi. Irgatlar, polis araçlarıyla tek tek evlerine bırakıldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun en son yaptığı İşgücü Anketi’ne göre Türkiye’de tarımda çalışan 4 milyon 983 bin kişi var. Eylül ayına kadar sürecek hasat zamanında mevsimlik ve yerleşik tarım işçileri toplu halde tarlalarda hareket halinde olacak. İşçilerin taşıma sırasında, tarlada ve barınma ortamında sosyal mesafeden uzak, maske önlemi almadan bulunmaları beraberinde büyük tehlikeyi de getirecek.

BAKANLIK GENELGE YAYIMLADI



İçişleri Bakanlığı, 4 Nisan’da ‘Koronavirüs Tedbirleri/Mevsimlik Tarım İşçileri’ konulu genelge yayınladı. Genelgeye göre il dışından tarımsal insan gücü ihtiyacı varış ili valiliklerince tespit edilecek, bu ihtiyacın karşılanabileceği valiliklere bildirilecek. Mevsimlik işçiler işçi temsilcileri ve belgeli aracılar tarafından belirlenecek. Tarım işçileri, harekete geçmeden önce gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulacak ve seyrekleştirme kurallarına uygun toplu ulaşım araçlarıyla çıkış ilinden transit şekilde varış iline gidecekler.

TARIM BÖLGESİ ACİLEN MERCEK ALTINA ALINMALI



Bilim Kurulu üyeleri tarım işçileriyle ilgili alınan tavsiye kararlarının sıkı şekilde denetlenmesine dikkat çekip uyarılarda bulundu.

Prof.Dr. Tevfik Özlü: “Kötü sonuçlar alırız. Tarım işçilerinin salgından korunması için bakanlık tarafından tedbirler yayımlandı. Ateş ölçümleri yapılacak, maskelerini takacaklar. Özellikle ulaşım ve barınma koşulları iyileştirilecek. Aksi takdirde bu şekilde bir minibüsten 35 kişi doldurup bu insanların sağlığını canını hiçe sayamazsınız.”

Prof. Dr. Pınar Okyay: “Konaklamalı işçilerin çadırları arasında en az 2 metre mesafe olmalı. Alanın da kişi başına en az 3 m² alan düşecek büyüklükte olması lazım. Farklı dilde konuşan işçilere kendi dillerinde kuralları anlatmak gerekiyor.”

Prof. Dr. Mustafa Öztürk: “İşçiler hareketlenmeden önce ve gittikleri yerde denetlemeler artırılmalı. Virüs sınır ve statü tanımaz.”