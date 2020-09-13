İş insanı ve eşinden koruma talebi! ‘Köpeğimizi öldüren komşu bizi de vurur'

Köpeğin sahibi iş insanı Can Özula ile eşi Deniz Özula, kendilerinin ve diğer iki köpeklerinin can güvenliği olmadığını belirterek mahkemeden koruma istedi. Şikayet dilekçesinde Erkin’in köpeği gezdiren Hilal Özdemir’le tartıştığı, daha sonra evine giderek silahını aldığı ve Nero’yu vurduğu öne sürüldü. İstanbul Aile Mahkemesi, Özula Ailesi’nin korunma ve tedbir kararı talebini reddetti.

YASA KAPSAMINDA DEĞİL



Gerekçeli kararda, taraflar arasında aile bağının bulunmadığı, tek taraflı ısrarlı takibin de söz konusu olmadığı ve bu nedenle talebin yasa kapsamına girmediği belirtildi.