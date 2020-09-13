13 Eylül 2020 Pazar 08:00 | Son Güncelleme:
İş insanı ve eşinden koruma talebi! ‘Köpeğimizi öldüren komşu bizi de vurur'
- NESLİHAN KESKİN
İstanbul'da 25 Temmuz'da Alp Erkin, komşusunun bahçesine girip eşine saldırdığını iddia ettiği Nero adlı köpeği silahla vurup öldürdü.
Köpeğin sahibi iş insanı Can Özula ile eşi Deniz Özula, kendilerinin ve diğer iki köpeklerinin can güvenliği olmadığını belirterek mahkemeden koruma istedi. Şikayet dilekçesinde Erkin’in köpeği gezdiren Hilal Özdemir’le tartıştığı, daha sonra evine giderek silahını aldığı ve Nero’yu vurduğu öne sürüldü. İstanbul Aile Mahkemesi, Özula Ailesi’nin korunma ve tedbir kararı talebini reddetti.
YASA KAPSAMINDA DEĞİL
Gerekçeli kararda, taraflar arasında aile bağının bulunmadığı, tek taraflı ısrarlı takibin de söz konusu olmadığı ve bu nedenle talebin yasa kapsamına girmediği belirtildi.