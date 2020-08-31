31 Ağustos 2020 Pazartesi 02:23 | Son Güncelleme:
İş arkadaşının sesini kaydetmek kovulma sebebi
Çalıştığı özel bir şirkette mesai arkadaşlarının, özel görüşme ve konuşmalarını, kendi cep telefonu ile gizlice kaydettiği öne sürülen işçi kovuldu.
İş Mahkemesi’ne başvuran işçi, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ve bayram alacaklarını talep etti. Mahkeme bilirkişi raporuna dayanılarak davayı kısmen kabul etti, davalı vekili kararı temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi davacının, çalışma arkadaşının özel hayatına müdahale bulunduğunu belirterek işverenin haklı fesih yaptığına karar verdi, tazminatları reddetti.