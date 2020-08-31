İş arkadaşının sesini kaydetmek kovulma sebebi

İş Mahkemesi’ne başvuran işçi, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ve bayram alacaklarını talep etti. Mahkeme bilirkişi raporuna dayanılarak davayı kısmen kabul etti, davalı vekili kararı temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi davacının, çalışma arkadaşının özel hayatına müdahale bulunduğunu belirterek işverenin haklı fesih yaptığına karar verdi, tazminatları reddetti.