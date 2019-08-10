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İş adamlarını haraca bağlayan çeteye darbe

İş adamlarını haraca bağlayan çeteye darbe

İstanbul’da polise başvuran tekstilci işadamı Yusuf A., Çekmeköy’deki işyerine gelen 8 kişilik grup tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Devrim TOSUNOĞLU

Kendisine borcu olan eski ortağının çeteyle anlaştığını belirten Yusuf A., “Dükkanıma gelip ‘Borcu biz teslim alıyoruz’ diyerek 500 bin dolar istediler” dedi. Başka bir işadamı Hamit K. da 60 bin liralık çek borcu olan bir kişinin çete üyeleriyle anlaştığını, şüphelilerin kendisini darp ettiğini söyledi. Hamit K.’dan da 500 bin TL isteyen suç örgütüne yönelik İstanbul ve Bursa’da eşzamanlı operasyon düzenlendi. 6 zanlı gözaltına alınırken aramalarda bir polis kıyafeti bulundu.

 

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