İş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu yaşadıkları villada intihar etti

İş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A., Sarıyer'deki villalarında intihar etti. Son dakika haberine göre olay, saat 13.00 sıralarında Bahçeköy, Doğanbey Caddesi'nde yaşandı. İşte detaylar...

İstanbul Sarıyer'de ünlü işadamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu kendilerine ait lüks villada intihar etti. Olay, Sarıyer, Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks bir site içerisinden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A.'nın kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu. Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken, A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi zor anlar yaşadı. A.A.'nın başına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

ALİ ARMAĞAN KİMDİR?

14 yaşındaki oğlunun intihar haberiyle sarsılan Ali Armağan hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Ali Armağan, Petline Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Kaynak: DHA