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  3. İrlanda uyruklu terörist sınır dışı edildi

İrlanda uyruklu terörist sınır dışı edildi

İrlanda uyruklu terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, İrlanda uyruklu 1 Yabancı Terörist Savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda bugün, İrlanda uyruklu bir YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği ifade edildi.

11 FRANSIZ VATANDAŞI SINIR DIŞI EDİLECEK

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, 11 Fransız vatandaşının da aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderileceğini açıklamıştı.

AA


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