İrfan Fidan kimdir? Yargıtay üyesi İrfan Fidan kaç yaşında, nereli?

İrfan Fidan, Hakimler ve Savcılar (HSK), tarafından yeni Yargıtay üyesi olarak göreve getirildi. HSK kararı,, bugünkü toplantı sonrası aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan İrfan Fidan ve 11 isim Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu. Peki, İrfan Fidan kimdir?

İRFAN FİDAN KİMDİR?

İrfan Fidan, aslen Ordu Fatsalıdır. İrfan Fidan’ın hayatı hakkından fazla bilgi bulunmamaktadır.

17-25 Aralık sürecinde terör savcısı olarak çalışan İrfan Fidan, FETÖ’ye yönelik soruşturmalar sürdürdü. ‘Selâm-Tevhid'de kumpas soruşturması’ dâhilinde FETÖ lideri Fetullah Gülen ve polisler hakkında dava açan İrfan Fidan, HSYK kararnamesi ile Ocak 2015 yılında Başsavcı vekilliğine getirildi