İrem Yaman kimdir? Milli Tekvandocu İrem Yaman kaç yaşına, nerelidir?

Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından Yılın kadın sporcusu seçilmişti. İrem Yaman kimdir? Küçük yaşlardan beri spora ilgi duyan Yaman'ı annesi tekvandoya yönlendirmiştir. 2020 Tokyo olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edemeyeceği için sitem etti. Konuya ilgili Federasyondan açıklama geldi. İşte İrem Yaman hakkında detaylı bilgi haberde.

İREM YAMAN KİMDİR?

İrem Yaman, 4 Ağustos 1995'te Ankara'da doğdu. 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğudur. İlk ,orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Küçük yaşlardan itibaren olimpiyat şampiyonu olmak isteyen İrem Yaman annesinin teşvikiyle 8 yaşında Tekvando ’ya başladı. Aynı dönemde babası Hasan Yaman'ın Tekvando’ya hakemliğini bırakıp İrem Yaman'ı çalıştırmaya başlamasıyla profesyonelliğe adım atmış oldu.

2013-2016 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılında ilk kez katıldığı Ümitler Avrupa şampiyonasında 1. Olarak kendi kariyerindeki ilk uluslararası dereceye ulaşmış oldu.

2015 yılında Rusya'nın Chelyabinsk kentinde yapılan Dünya Şampiyonasında Dünya Şampiyonu olmuştur.2018 yılında Çin'de düzenlenen Grand Slam da şampiyon olan ilk Türk kadın sporcudur. Kadınlarda üst üste 2 Avrupa ve Grand Prix Şampiyonu olan tek kadın sporcu ünvanına sahiptir. 2018 yılında Dünya Tekvando’ya Federasyonu tarafından Yılın Kadın Sporcusu seçilmiştir.

Hala Selçuk Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitime devam etmektedir.

FEDERASYONDAN İREM YAMAN’A CEVAP GELDİ

Türkiye Tekvando Federasyonu, milli takım seçmesine çağrıldığı için şaşırdığını söyleyen dünya ve Avrupa şampiyonu İrem Yaman’a cevaben açıklamada bulundu.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, “Başarılarıyla her zaman bizleri gururlandıran milli sporcumuz İrem Yaman’ın kamuoyuna yaptığı değerlendirmeleri yakından takip ettik. Bir yanlış anlamaya sebebiyet vermemek adına bir açıklama yapma zaruriyeti oluştu. Kadınlar 57 kiloda iki Türk sporcumuz olimpiyatlar için başa baş bir mücadele vermekte ve bu mücadele sporcuların performansını arttıracağı için bizleri memnun etmektedir. İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün, tüm sporcularımız gibi çok değer verdiğimiz iki sporcumuzdur. Hafta sonunda Bulgaristan’da yapılan Grand Prix müsabakası öncesinde olimpik puan sıralamasında İrem Yaman, ufak bir farkla Hatice Kübra İlgün’ün önündeydi. Yapılan müsabakada İrem Yaman, ikinci turda Hırvat sporcuya mağlup olmuş, Hatice Kübra İlgün ise İrem Yaman’ı mağlup eden Hırvat sporcuyu da yendikten sonra bronz madalya kazanmıştır. Bu sonuçların ardından olimpik puan sıralamasında bu kez Hatice Kübra İlgün, ufak bir farkla İrem Yaman'ın önüne geçmiştir.” denildi.

İrem’in, dünya şampiyonluklarını olimpik sıklet olmayan 62 kiloda kazandığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

“İrem Yaman, kadınlar 62 kiloda 2015 ve 2019 yıllarında 2 kez dünya şampiyonu olarak bu kilonun en iyi ismi olduğunu kanıtlamıştır. Olimpiyatlarda ise 62 kiloda müsabakalar yapılmamakta, sporcular 57 kiloda mücadele etmektedirler. Bu kilonun başarı göstergesi olarak Grand Prix müsabakaları örnek alınabilir. Hem İrem Yaman hem de Hatice Kübra İlgün, grand prix müsabakalarında 57 kiloda yarışmaktadır. İrem Yaman, grand prix müsabakalarında 57 kiloda bugüne kadar 2 altın madalya kazanmıştır. Hatice Kübra İlgün ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etmiştir. İki sporcu bu kiloda bugüne kadar resmi olarak bir kez karşılaşmış ve o müsabakada Hatice Kübra İlgün, İrem Yaman’ı farklı bir şekilde mağlup etmiştir. İki sporcunun son dönemdeki performanslarını takip ettiğimizde ise Hatice Kübra İlgün çıkış, İrem Yaman ise düşüş trendindedir. Her sporcunun iniş ve çıkış dönemlerinin olabileceğinin bilincindeyiz. Tüm bu bilgiler ışığında teknik ekibimiz, 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde İtalya’da düzenlenecek ve Tokyo 2020 için puan verecek Ekstra Avrupa Şampiyonası için 57 kiloda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcuyu belirlemek adına iki sporcu arasında bir seçme müsabakası yapılması kararı almıştır.”

Olimpiyata katılım sürecinin İtalya’daki şampiyonanın ardından da devam edeceği belirtilerek, “Federasyonumuz, her iki sporcumuzu da bundan önce olduğu gibi bundan sonra da eşit şartlar altında desteklemeye devam edecektir. İki sporcumuzun bu mücadelesinden Türk sporunun kazançlı çıkacağına inanıyoruz.” yorumu yapıldı.