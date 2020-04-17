İranlı sosyal medya fenomeni Fatemah koronavirüse yakalandı

Sosyal medyada paylaştığı aşırı makyajlı ve filtreli fotoğraf ve videolarla şöhrete kavuşan Fatemeh Khisvand, kaldığı cezaevinde koronavirüse yakalandı.

Açıklamayı, ABD merkezli İnsan Hakları Merkezi adlı kuruluş yaptı.

“Zombi gelin”, “Çakma Angelina Jolie” ve “Zombi kız” diye anılan 22 yaşındaki Khisvand'ın, solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi.

"SERBES BIRAKILSIN" TALEBİ REDDEDİLDİ

Instagram'da Sahar Tabar lakabını kullanan genç kızın avukatları, Khisvand'ın salgın nedeniyle serbest bırakılmasını istediklerini, ancak kararın reddedildiğini söyledi.

İnsan hakları avukatı Payam Derafshan, "Bu genç kadının bu koşullar altında koronavirüse yakalanması kabul edilemez." dedi.