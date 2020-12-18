İranlı muhalif Habib Chaab'ı 1 günde kaçırdılar

İsveç’te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İranlı muhalif Habib Chaab İstanbul’a geldikten, saatler sonra İran’a çalışan ajanlar tarafından kaçırılıp Van üzerinden Tahran’a götürüldü. İddiaya göre eski eşi, Chaab’ı İsveç’ten kendisini görmek ve 100 bin euro borç vermek vaadiyle İstanbul’a çağırdı. 8 Ekim’de başlayan kaçırılma sürecinde İran istihbaratına çalışan eski eş Saberin Seadi yanındaki başka bir ajanla İstanbul Havalimanı’na geldi. Seadi, havalimanından taksi ile yanındaki İran ajanı ise otobüsle ayrıldı. 1 gün sonra Seadi ile birlikte Türkiye’ye gelen İranlı istihbaratçı, bir başka kişiyle yapı markete giderek Chaab’ın kaçırılması sürecinde kullanılmak üzere çeşitli boyutlarda ip ve kablolar aldı.

BEYAZ MİNİBÜSTE SON



İranlı ajanlar Chaab’ı kaçırmak için plan yaptıkları sırada, İranlı muhalif de 9 Ekim’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi, yeni bir telefon hattı aldı. Ardından mavi bir taksiye binerek kendisini İstanbul’a gelmeye ikna eden, Seadi ile buluşmak üzere Beylikdüzü’ne gitti. 2 saat sonra İranlı muhalif, Seadi ile buluşmak için bir benzinlikte taksiden inip beyaz bir minibüse bindi. Minibüste muhalif ismi ajanlar karşılayarak etkisiz hale getirdi. 18 saat sonra Van’a varan minibüs “güvenli ev” olarak tabir edilen bir noktaya gitti. Yaklaşık 2 saat sonra minibüse eşlik eden araç, Chaab’ı İran’a götürmek üzere sınırdan çıktı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Muhalif Chaab’ı kaçıran 11 şüpheli MİT ve emniyetin operasyonuyla gözaltına alınmıştı. 9 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Muhalif ismin kaçırılmasında Zindaşti’nin yeğeni Bahtyar F. liderliğinde bir ekibin aktif görev aldığı ve Türkiye aleyhine casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit edildi.