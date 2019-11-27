Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7776
  • 6,3542
  • 270.498
  • 105844
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyet operasyonuyla yakalandı

İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyet operasyonuyla yakalandı

İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyet operasyonuyla yakalandı

Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyet operasyonuyla yakalandı. Mevlevi'nin İran eski istihbarat görevlisi olduğu anlaşılmıştır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, 14 Kasım'da Şişli'de, İranlı Mesut Mevlevi'nin otomobilden ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, bazı şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.  (AA)


Haluk Bilginer'den İrem Sak'a olay yanıt!
Yağmur Tanrısevsin'den flaş hamle! O görüntüler dostuğu bitirdi
Sadettin Saran soruları Defne Samyeli'yi kızdırdı!
Aşk yaşıyorlar mı? Beklenen açıklama geldi!
Hazar Ergüçlü: Onur'a dava açacağım!
<p>Şahsiyet dizisindeki performansıyla 47. Emmy Ödülleri´nde ´En İyi Erkek Oyuncu´ ödülü alan Haluk

İstanbul´a Dönen Haluk Bilginer Çiçeklerle Karşılandı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Genç kadının kolundan çıkanlar şoke etti!

Dünyanın en soğuk şehrinde hayat!