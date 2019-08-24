İranlı General: Düşmanlarımızı şaşırtacak, kamuoyuyla paylaşmadığımız füzelerimiz var

İran haber ajansı Mehr´de yer alan habere göre, İran Savunma Bakanlığı Müsteşarı General Kasım Tagizade, sabah saatlerinde başkent Tahran´da katıldığı bir etkinlikte konuşma yaptı. Tagizade konuşmasında, ülkenin kamuoyuna tanıtılmamış ve düşmanı şaşırtacak füzelere sahip olduğunu belirterek; yerli imkânlarla bin 800 kilometre uzaklıktaki hedefi vurabilen bir dizi balistik füze üretildiğini ve füzelerin, ABD´nin sahip olduğu füzelere kıyasla hassas şekilde vurma konusunda daha iyi olduğunu ifade etti.

(DHA)