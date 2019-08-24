Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İranlı General: Düşmanlarımızı şaşırtacak, kamuoyuyla paylaşmadığımız füzelerimiz var

İranlı General: Düşmanlarımızı şaşırtacak, kamuoyuyla paylaşmadığımız füzelerimiz var

İranlı General: Düşmanlarımızı şaşırtacak, kamuoyuyla paylaşmadığımız füzelerimiz var

Katıldığı bir etkinlikte konuşan İran Savunma Bakanlığı Müsteşarı, İran'ı  kamuoyuna tanıtılmamış füzelere sahip olduğunu söyledi.

İran haber ajansı Mehr´de yer alan habere göre, İran Savunma Bakanlığı Müsteşarı General Kasım Tagizade, sabah saatlerinde başkent Tahran´da katıldığı bir etkinlikte konuşma yaptı. Tagizade konuşmasında, ülkenin kamuoyuna tanıtılmamış ve düşmanı şaşırtacak füzelere sahip olduğunu belirterek; yerli imkânlarla bin 800 kilometre uzaklıktaki hedefi vurabilen bir dizi balistik füze üretildiğini ve füzelerin, ABD´nin sahip olduğu füzelere kıyasla hassas şekilde vurma konusunda daha iyi olduğunu ifade etti.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sezen Aksu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Böylesini daha önce görmediniz! Kedisine şarkı yazdı
Murat ve Aslı Bodrum'da
'10 günlüğüne balık etli olmak istedim'
'Tüm geliri Emine Bulut'un kızına bağışlayacağım'
<p>Olay, Arjantin´in San Cristobal şehrinde meydana geldi. 41 yaşındaki Jorge Gomez, elindeki bıçak

Arjantin´de Dehşet! Polisin Tekmesiyle Yere Yığıldı, Hayatını Kaybetti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İlk bebekte bu konularda çok zorlanılıyor!