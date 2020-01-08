İncirlik Hava Üssü'nde son durum

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki İncirlik Mahallesi'nde yer alan, ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü'nde gece boyunca hareketlilik olmadı. Uzun süredir ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının bulunmadığı İncirlik Üssü'nde, İran'ın, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık Irak'ta saldırı gerçekleştirdiği saatlerden bu yana sessizlik hakim. Bu sabah sadece ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 1 kargo uçağının iniş yaptığı İncirlik'te, hareketlilik gözlenmezken, alınan güvenlik önlemleri hakkında açıklama yapılmadı.

(DHA)