İran'ın ABD'ye saldırısıyla ilgili dikkat çeken analiz: Psikolojik ve siyasi gösteri...!

Güçlüer, İran'ın füze saldırısını askeri amaçlı görünse bile İran'ın hamlesini siyasal ve psikolojik hedefleri olan gösteri olarak değerlendiriyorum" dedi.

Güçlüler analizinde şu ifadeleri kullandı:

Tahran yönetimi hem iç kamuoyu ile yurt dışındaki bağlılarına "Süleymani'nin intikamını aldık" mesajını vermeye çalıştı. Dışarıya da "ben bölgede bir güç olarak ABD'ye bile karşılık verebiliyorum" demek istedi.

VURULAN ABD ÜSLERİNİN SEMBOLİK ANLAMI VAR

İran 2 ABD üssünü 22 füze ile vurdu. Bu üslerin bulundukları adresler önemli. ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılması konusunda Irak Meclisi'nde oylama yapılmıştı. Bu oylamada "evet" demeyen Ambar Vilayeti'ndeki Sünni grupların bulunduğu yer ve yine aynı oylamaya katılmayan Kürt grupların yoğunlaştığı Irak'ın kuzeyindeki bölge hedef seçildi. Bu iki ayrı adresteki üsleri vurarak İran, Irak iç siyasetine mesaj vermiş oldu.

ABD HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ NEDEN DEVREYE GİRMEDİ?

Füzelere karşı ABD savunma sistemleri neden devreye girmedi? Oysa bir saldırı bekleniyordu. Öyle anlaşılıyor ki. ABD unsurları sığınıklara mevzilendi. Böylelikle herhangi bir can kaybı yaşanmadı. ABD bu saldırıyı gerçekten ciddiye almış olsaydı dün gece körfezde bulunan ABD'ye bağlı 5. filodaki uçak gemilerinden anında karşılık verilirdi.

TARAFLAR SÜRECİ SOĞUMAYA MI BIRAKACAK?

ABD'nin anında karşılık vermemiş olması bundan sonrası için önemli ipuçları veriyor. Muhtemelen Hem ABD ve hem İran'ın bu işi soğumaya bırakarak süreci yönetecekleri izlenimi ağır basıyor.