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24 Eylül 2020 Perşembe 09:40 | Son Güncelleme:

İran'dan Türkiye açıklaması: Suriye'de adımlarımızı koordine ediyoruz

İran'dan Türkiye açıklaması: Suriye'de adımlarımızı koordine ediyoruz
AA

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye ve Rusya hakkında yaptığı son dakika açıklamasında Suriye meselesinin özel bir koordinasyon gerektirdiğini ve buna uygun adım attıklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye meselesinin özel bir koordinasyon gerektirdiğini ve Rusya ve Türkiye ile buna uygun adım attıklarını söyledi.

AA'da yer alan habere göre, Resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Zarif, burada İran medyasına açıklamalarda bulundu.

Rusya ile iyi iş birliğine sahip olduklarını ve bunu artırmanın yollarını arayacaklarını dile getiren Zarif, "Bölgemizde ciddi sorunlar var. Suriye meselesi özel bir koordinasyon gerektiriyor. Rusya ve Türkiye ile Astana müzakereleri çerçevesinde Suriye'de adımlarımızı koordine ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Zarif, görüşmelerde Afganistan'daki Taliban ile hükümet arasındaki barış müzakerelerini de ele alacaklarını söyledi.

Fransızların Rus makamlarla Lübnan konusunu da görüşmesini istedikleri yönündeki iddialara tepki gösteren Zarif, "Rusya ile Lübnan'ı konuşabiliriz fakat bunun önceliği yoktur. Fransız makamlarla Lübnan konusunda müzakere yaptığımı düşünmüyorum." dedi.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Serenay Sarıkaya ile

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