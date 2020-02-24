İran'daki deprem Başkale'yi vurdu

Emre ÖZTÜRK - Bülent ŞANLIKAN / HABER MERKEZİ

İran’ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, sınıra yakın ilçe, köy ve mahallelerde yıkıma neden oldu. Yıkımın en yoğun yaşandığı yer ise Başkale İlçesi ve bağlı köyler oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah 08.52’de meydana gelen deprem nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini 39 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 9’unun da durumunun kritik olduğu belirtildi. Can kayıplarından sekizinin Başkale’ye bağlı Özpınar Köyü’nden, birinin de Güvenli Köyü’nden olduğu öğrenildi.

ENKAZDA KALAN YOK

Depremin ardından bölgeye gönderilen jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri çalışma başlattı. Ahırların yıkılması nedeniyle çok sayıda hayvanın telef olduğu köylerde enkazlar tek tek kontrol edildi. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan kimsenin olmadığını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca da, “25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi anında olay yerine intikal etti. Durumu kritik 9 kişi ve diğer yaralılarımız için her türlü çabayı gösteriyoruz” açıklamasını yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran’da meydana gelen ve Van’da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Soylu’dan telefonla bilgi aldı.

EKİPLER BÖLGEYE GİTTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında depremle ilgili bilgi verdi. 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığını 750 konutta da ağır hasar olduğunu belirten Soylu, hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarını da takip ettiklerini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Elazığ’daki çalışmalarına devam edeceğini belirten Soylu, kendisinin ise deprem bölgesinde çalıştığını dile getirdi. Depremin zarar verdiği bölgelerde alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı, ilgili personelin bölgede olduğunu ve gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını anlattı.

KERPİÇ EVLERDE RİSK

Bakan Soylu deprem bölgesine 1250 çadır gönderildiği bilgisini verdi. Köylerde kerpiç evlerin artçı sarsıntılar konusunda çok riskli yapılar olduğuna dikkati çeken Soylu, “Kerpiç evler konusunda tedirginliğimiz var. Halka uyarı yapıyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, depremin vurduğu köylerde vatandaşlarla görüştü.

PEŞ PEŞE DEPREMLER YAŞANDI

5.9’luk depremden kısa süre sonra peş peşe depremler meydana geldi. Saat 12.48’de Türkiye-İran sınırında 4.5, 13.06’da 4.0 büyüklüğünde artçı sarsınlar yaşandı. Saat 19.00’da ise yine merkez üssü İran’ın Hoy şehrinde 5.9’luk bir deprem daha meydana geldi. Deprem Van ve Hakkari’de de hissedildi.

İran’da 75 kişi yaralandı

İran’ın Türkiye sınırına yakın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremde 75 kişinin yaralandığı, 43 köyde evlerin hasar gördüğü belirtildi. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 75 kişinin yaralandığını söyledi. Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari de yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine intikal ettiğini belirtti. İran’daki hasar yapılan çalışmaların ardından netleşecek.

UZMANLAR İRAN’DAKİ DEPREMİ YORUMLADI

BÖLGEDE HAREKETLİLİK ARTACAK

AKŞAM’a konuşan deprem uzmanları, İran sınırındaki depremlerin artacağını söyledi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Başkale çöküntü alanı Gaziantep plakasının Bitlis kuşağına doğru çarpışmasıyla oluşmuş bir çöküntü alanıdır. Van depremi Arap plakasının Doğu Anadolu dağlarının altına girmesiyle ters fay olarak çalıştı.

Prof. Dr. Mustafa Yıldırım: İran’da Hoy kenti ile Şapur bölgesi arasında, bir aydır 4 ve üzerinde depremler gerçekleşmekte ki bazen bölgedeki hareketlilik 5 şiddetini de bulabiliyor. Hoy’da yaşanan depremin devamı, artçıları gelecek ve mart-nisan-mayıs ayları içerisinde bölgedeki hareketlilik şiddetlenebilir. Bölgede 6.5, 7 şiddetinde depremler bekliyorum. Bu durumda Van ve civarı daha çok etkilenecektir.

YIKIMIN NEDENİ KALİTESİZ YAPILAR

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, resmi twitter adresinden deprem ile ilgili yaptığı açıklamada kalitesiz yapı stokuna dikkat çekti. Görür, “Fayının biraz doğusuna ve Hasan Timur Fay zonunun (HFZ) güneyine düşüyor. Başkale’den hayli uzak ve 5.8 büyüklüğünde olan bu depremin bu beldemizde bu kadar hasar yapmış olmasının nedeni yine kalitesiz yapı” dedi.

EŞİ VE ÜÇ ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

Depremde evi yıkılan, eşi Reis Fırat (40), çocukları Fatma (7) ve Muhammet (6) Fırat ile 8 aylık bebeğini kaybeden Nebahat Fırat, çamaşır asmak üzere bahçeye çıktığı için enkaz altında kalmaktan kurtuldu.