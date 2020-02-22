İran ve İtalya'dan kötü haber! Koronavirüs can almaya devam ediyor

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede 10 kişide daha Kovid-19 vakasının tespit edildiğini ve ölü sayısının 5'e çıktığını belirtti.

AA'nın aktarmış olduğu habere göre, İran devlet televizyonuna konuşan Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 28'e ve ölü sayısının da 5'e yükseldiğini ifade etti.

Cihanpur, yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 kişiden 8'inin Kum, 2'sinin de başkent Tahran'da olduğunu aktardı.

İTALYA'DA KORONAVİRÜSE BAĞLI İKİNCİ ÖLÜM

Tüm bu yaşanan gelişmelerle beraber haber ajanslarından gelen bilgiler doğrultusunda, İtalya'da da koronavirüse bağlı olarak ikinci ölümün gerçekleştiği belirtildi.