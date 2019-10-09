Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8326
  • 6,4128
  • 280.819
  • 101356
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İran, Türkiye-Irak sınırında tatbikat başlattı

İran, Türkiye-Irak sınırında tatbikat başlattı

İran, Türkiye-Irak sınırında tatbikat başlattı

İran Ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Urumiye kent kırsalında tatbikat başlattı.

İran Ordusuna ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığının, Türkiye-Irak sınırındaki Urumiye kent kırsalında "Bir hedef, bir kurşun" sloganıyla tatbikat başlattığı bildirildi. 

Açıklamada, tatbikata helikopterlerin desteklediği keşif piyade birimleri ve muharebe birliklerinin katıldığı belirtildi. 

Önceden kamuoyuyla paylaşılmayan tatbikatın kaç gün süreceği hakkında ise bilgi verilmedi.     

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kenan İmirzalıoğlu trafiği birbirine kattı!
Yağmur Sarnıç'tan Emre Aşık'a bir şok daha!
'Kurşun' dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
8 bin TL'lik cep telefonuyla ceviz kırdı, sosyal medyada olay oldu
Çağatay Ulusoy'un gurur gecesi

Milli Savunma Bakanlığı Türk Askerlerini Paylaştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kaşıkçı Elması yeniden sergilenmeye başladı

İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu