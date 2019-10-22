Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8335
  • 6,5024
  • 279.291
  • 97913
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İran televizyonunun derdi ne! 'Türkiye'ye çirkin iftira

İran televizyonunun derdi ne! 'Türkiye'ye çirkin iftira

İran televizyonunun derdi ne! 'Türkiye'ye çirkin iftira

İran'ın İspanyolca yayın yapan devlet televizyonu, örgütün Tel Abyad şehrinde tuzakladığı mayının patlamasından kaçan sivillerin fotoğrafını Barış Pınarı Harekatı aleyhine manipüle etmeye çalıştı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine manipülasyon çabalarında, İran'ın İspanyolca yayın yapan devlet televizyonu HİSPAN, örgütün Tel Abyad şehrinde tuzakladığı mayının patlamasından kaçan sivillerin fotoğrafını çarpıtmaya çalıştı.

HİSPAN televizyon kanalı sosyal medya hesabından yaptığı İspanyolca paylaşımda, "Türk Ordusu'nun Suriye'nin kuzeyine düzenlediği saldırı sivillerin hayatını tehlikeye attı." ifadesini kullandı.

Ancak, bölgede bulunan AA fotomuhabiri, Tel Abyad kentinde YPG/PKK'nın tuzakladığı mayının patlaması sonucu yaralanan sivillere Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) yardım ettiği görüntülere objektifini çevirdi. Harekat aleyhine karalama yapmak için kullanılan karelerin, örgütün tuzakladığı mayının patlaması sonucu kaydedildiği ortaya çıktı.



AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sefirin Kızı dizisinden ilk kare geldi!
Irmak Ünal ve sevgilisinin kıskançlık kavgası! Yakasına yapıştı ve...
Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan mesaj var!
Acun Ilıcalı şoke oldu! 'İlk kez karşılaşıyorum'
Ebru Şahin, Hande Erçel'i mi taklit etti?
<p>Diyarbakır´da oturan Rauf-Ayşegül Biçer çifti, oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü HDP D

HDP Binası Önünde Eylem Yapan Anneye PKK´dan Tehdit

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

NBA tarihinin en iyi 50 oyuncusu! (Bleacher Report)

Vücudunuzda bu belirtileri görüyorsanız hemen doktora başvurun