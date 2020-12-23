İran sınırına sensörlü güvenlik duvarı: Kaçak geçişler önlenecek

Hakkari-İran sınır hattına 43 kilometrelik sensörlü modüler duvar inşa ediliyor. Sınır güvenliği çerçevesinde yürütülen çalışmalarda Yüksekova sınırına bugüne dek 11 kilometre duvar örülmüştü.

TRT Haber'de yer alan habere göre, üs bölgeleri, karakollar ve devriyelerle 7 gün 24 saat gözetlenen Hakkari-İran sınırı modüler beton duvarla örülüyor. 43 kilometrelik duvarla teröristlerin sızma girişimleri, düzensiz göçmenlerin geçişi ve kaçakçılığın önlenmesi amaçlanıyor.

KAÇAK GEÇİŞLER ÖNLENECEK

Modüler beton bloklarıyla bölgede teröristlerin sızma girişimleri, düzensiz göçmenlerin geçişi ve kaçakçılığın önlenmesi amaçlanıyor.

TEKNOLOJİYLE DESTEKLENECEK

Her biri 3 metre uzunluğunda ve 30 santim genişliğinde olan beton bloklar yerleştirildikten sonra üstlerine tel örgüler de monte edilecek.

Duvar hattı boyunca aralıklarla yerleştirilecek olan hareket algılayıcı sensörler ve kameralarla da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak.