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  3. Elazığ ve Malatya'daki kalıcı konutlar yıl sonuna kadar tamamlanacak

Elazığ ve Malatya'daki kalıcı konutlar yıl sonuna kadar tamamlanacak

Elazığ ve Malatya'daki kalıcı konutlar yıl sonuna kadar tamamlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İran'da dün meydana gelen ve Van'ı vuran depreme ilişkin olarak, "İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi. Kurum, Elazığ ve Malatya'daki kalıcı konutların ise yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya ve Elazığ'daki kalıcı konutları yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda konuşan Kurum, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'a ilişkin, "İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

Bakan Kurum, Van'da hasar gören yapılarla ilgili, "Hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız." diye belirtti.

"ELAZIĞ TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Elazığ merkezli depremin ardından başlatılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Kurum, Elazığ'ın tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacaklarını ve Elazığ ve Malatya'daki kalıcı konutları yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.


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