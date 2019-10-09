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Ruhani: Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı

Ruhani: Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları devam ederken İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği harekat ile ilgili, "Türkiye, güney sınırındaki endişeleri konusunda her türlü hakka sahip." dedi.

İHA'da yer alan habere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran medyasına yaptığı açıklamasında Fırat’ın doğusuna yönelik operasyona değindi. Türkiye'nin güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı olduğunu vurgulayan Ruhani, ABD güçlerinin bölgeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, şunları kaydetti:

“Türkiye, güney sınırları konusunda haklı olarak endişeleniyor. Bu endişeleri gidermek için doğru yolun seçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Amerikan birlikleri bölgeyi terk etmeli.”

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