Ruhani: Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği harekat ile ilgili, "Türkiye, güney sınırındaki endişeleri konusunda her türlü hakka sahip." dedi.

İHA'da yer alan habere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran medyasına yaptığı açıklamasında Fırat’ın doğusuna yönelik operasyona değindi. Türkiye'nin güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı olduğunu vurgulayan Ruhani, ABD güçlerinin bölgeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, şunları kaydetti: