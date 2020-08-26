Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3468
  • 8,6852
  • 453.225
  • 1101.12
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Milletimiz, ABD'ye teslim olmadı
26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:43 | Son Güncelleme:

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Milletimiz, ABD'ye teslim olmadı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Milletimiz, ABD'ye teslim olmadı
IHA

İran'dan ABD yaptırımlarına karşı yeni açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran karşısında üst üste yenilgiler aldığını belirterek, “Milletimizin direnci sayesinde ABD'ye birçok kez yenilgi tattırdık. Aksi halde milletin direnci olmasaydı Birleşmiş Milletler yaptırımları tekrar uygulanmaya başlanırdı” ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran’da Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. Ruhani, İran milletinin ABD’nin ağır ekonomik yaptırımlarına rağmen teslim olmadığını belirterek, ABD’nin İran ekonomisini ve devlet yapısını tamamen yok etmek istediğini ifade etti. ABD yaptırımları nedeniyle ülke ekonomisinde 900 milyar tümen (153 milyar TL) azalma olduğunu kaydeden Ruhani, “Elbette İran milleti direnmeyi ve mücadele etmeyi seçerek düşmanın ülkeyi yok etme planlarını ve tuzaklarını bozdu” dedi.

Ruhani, ABD’nin İran karşısında üst üste yenilgiler aldığını dile getirerek, “Milletimizin direnci sayesinde ABD’ye bir çok kez yenilgi tattırdık. Aksi halde milletin direnci olmasaydı Birleşmiş Milletler yaptırımları tekrar uygulanmaya başlanırdı” ifadesini kullandı.

Yaptırımlara rağmen ülkede 30 milyon İranlıya bedava elektrik sağlandığını belirten Ruhani, bunun İran için 40 yıllık bir hedef olduğunu söyledi. Ruhani, “Bugün korona virüs ile mücadelede büyük ülkeler dahi tıbbi teçhizat, hastane yatakları ve yoğun bakım ünitelerinde sorun yaşarlarken, bu sorunların hiçbirisi İran’da görülmedi” dedi.

2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Netanyahu'dan Hizbullah'a mesaj: Karşılık vereceğiz
Bursa'da ceza getiren anons: Oynamayan korona olsun
Kocaeli'de bir konteynerde 540 kilo kokain ele geçirildi
Edin Visca transferi 2 futbolcu + para teklifiyle bitiyor
MSB paylaştı... 'Bitmeyen Destan'

MSB paylaştı... 'Bitmeyen Destan'

ABD'de Wisconsin'de acil durum ilan edildi

ABD'de Wisconsin'de acil durum ilan edildi

Başakşehir Futbol Kulübü yıldızı Edin Visca Fenerba

Başakşehir Futbol Kulübü yıldızı Edin Visca Fenerbahçe'nin futbolcusu olma yolunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü İÇİN Bitlis'te