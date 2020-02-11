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  3. Irak'ta Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası!

Irak'ta Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası!

Irak'ta Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası!

Son Dakika Haberleri.. Irak'ta Erbil 2. Ceza Mahkemesi'nin, Türk diplomat Osman Köse'yi şehit edenlerden 2'si için idam kararı aldığı bildirildi

Osman Köse'nin şehit edilmesi olayıyla ilglii yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan ve davaları başlayan katiller için karar verildi.

ERBİL'DE DURUŞMA YAPILDI

Erbil merkezli Rudaw'ın internet sitesinde yer alan son dakika haberine göre, şehit diplomat Osman Köse ve iki Irak vatandaşının öldürülmesi davası görüldü

İDAM CEZASI VERİLDİ.

Osman Köse'nin şehit edilmesi ile ilgili son dakika açıklamalarında bulunan Avukat Birzo Said, "Erbil 2. Ceza Mahkemesi, Türk diplomatın öldürüldüğü olaya ilişkin 6 kişiye ceza verdi. 2 kişi idam,1 kişi 1 yıl hapis, kalan 3 kişi 2'şer yıl hapis cezası aldı." ifadelerini kullandı.

17 TEMMUZ'DA ŞEHİT OLMUŞTU

Osman Köse, 17 Temmuz 2019 tarihinde Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda silahlı saldırıya uğrayarak şehit olmuştu.

KATİLLERİN BİR BÖLÜMÜ NEFES KESEN BİR OPERASYONLA VURULMUŞTU

Son dakika idam kararına kadar gelen davanın başlangıç sürecinde nefes kesen bir takip de vardı. Erbil'de konsolosluk görevlimiz Osman Köse'yi şehit eden Mazlum Dağ ile Muhammed Beşikçi cinayetin ardından tam 73 saatte yakalanmıştı.

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