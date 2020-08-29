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  3. Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:55 | Son Güncelleme:

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi"

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