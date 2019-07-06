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  3. Irak'ın kuzeyine hava harekatı: En az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: En az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: En az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. 

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